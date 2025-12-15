Общество

Основное пространство Спасского собора закончат украшать к Рождеству

Печать
Telegram

Роспись главного храма Пензенской области - Спасского собора - полностью завершат в 2026 году, сообщил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Основное пространство Спасского собора закончат украшать к Рождеству

По его словам, к Рождеству должны украсить основное пространство.

Основное пространство Спасского собора закончат украшать к Рождеству

«Планируется с двух сторон сделать большие панно: «Сошествие Святого Духа на апостолов» и «Воскресение Господне». Последний штрих - притвор храма, к Дню города все работы окончательно завершим», - рассказал митрополит.

Сейчас в соборе разбирают часть строительных лесов. Их отправят в Наровчат, где также будут расписывать храм, сообщили в областном правительстве.

Основное пространство Спасского собора закончат украшать к Рождеству

К росписи Спасского собора приступили в марте 2024 года. Ее доверили творческой мастерской Дмитрия Трофимова «Царьград», которая ранее изготовила проект гипсового убранства, полов, светильников.

Начали с алтарной части: в апреле был закончен алтарь левого (северного) придела, в августе - центрального, в сентябре - правого (южного) придела. В октябре специалисты перешли к центральной части собора, закончили ее в 2025-м. После этого под расположенной у северо-восточной колонны иконой святого царя-страстотерпца Николая II разместили посвященную ему памятную доску 1904 года.

25 июня 2025 года на восточной стороне фасада Спасского собора появилась мозаичная ростовая икона Спасителя «Господь Вседержитель». Ее за полгода создала Елена Зелева из творческой мастерской Анатолия Алешина в селе Дивеево. На северной и западной сторонах Спасского собора также размещены ее работы: Казанская-Пензенская икона Божией Матери и Деисус. На южной установлена икона святителя Иннокентия Пензенского.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото областного правительства
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети