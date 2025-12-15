Основное пространство Спасского собора закончат украшать к Рождеству

15.12.2025 | 11:25

Роспись главного храма Пензенской области - Спасского собора - полностью завершат в 2026 году, сообщил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

По его словам, к Рождеству должны украсить основное пространство.

«Планируется с двух сторон сделать большие панно: «Сошествие Святого Духа на апостолов» и «Воскресение Господне». Последний штрих - притвор храма, к Дню города все работы окончательно завершим», - рассказал митрополит.

Сейчас в соборе разбирают часть строительных лесов. Их отправят в Наровчат, где также будут расписывать храм, сообщили в областном правительстве.

К росписи Спасского собора приступили в марте 2024 года. Ее доверили творческой мастерской Дмитрия Трофимова «Царьград», которая ранее изготовила проект гипсового убранства, полов, светильников.

Начали с алтарной части: в апреле был закончен алтарь левого (северного) придела, в августе - центрального, в сентябре - правого (южного) придела. В октябре специалисты перешли к центральной части собора, закончили ее в 2025-м. После этого под расположенной у северо-восточной колонны иконой святого царя-страстотерпца Николая II разместили посвященную ему памятную доску 1904 года.

25 июня 2025 года на восточной стороне фасада Спасского собора появилась мозаичная ростовая икона Спасителя «Господь Вседержитель». Ее за полгода создала Елена Зелева из творческой мастерской Анатолия Алешина в селе Дивеево. На северной и западной сторонах Спасского собора также размещены ее работы: Казанская-Пензенская икона Божией Матери и Деисус. На южной установлена икона святителя Иннокентия Пензенского.