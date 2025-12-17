У храма на Шуисте проведут благотворительную ярмарку

В субботу, 20 декабря, в Пензе на площади перед храмом Серафима Саровского (ул. Клары Цеткин, 61) состоится благотворительная ярмарка.
Первоначально мероприятие было запланировано на 13 декабря, но его пришлось перенести из-за непогоды.
«В ассортименте будет представлена женская и мужская, а также детская одежда и обувь б/у. Все это можно получить бесплатно», - сообщили в Пензенской епархии.
Ярмарка пройдет с 9:00 до 12:00. К участию приглашаются все желающие.
В Пензе регулярно проводят благотворительные мероприятия, чтобы поддержать нуждающихся. В частности, в октябре в пензенских храмах собрали средства для пострадавших мирных жителей Донбасса, Новороссии и приграничных областей.
