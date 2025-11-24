В Госдуме предложили ввести штрафы для борьбы с «крестопадом»

24.11.2025 | 14:26

Несколько депутатов и сенаторов внесли в Госдуму законопроект о введении штрафов за изображение храмов без крестов. Документ появился в электронной базе палаты в понедельник, 24 ноября.

«В последние годы в медиапространстве, особенно в социальных сетях и визуальной культуре, наблюдается устойчивая тенденция к стилистическому изображению культовых сооружений - в первую очередь православных храмов - без характерных религиозных символов, таких как кресты», - отметили авторы инициативы в пояснительной записке.

По их словам, «крестопад» замечают в публикациях, фотографиях, рекламной, сувенирной продукции, дизайнерских проектах и др.

«Такая практика воспринимается многими как скрытая форма антирелигиозной пропаганды, противоречащая уважению к культурным, историческим и духовным ценностям российского общества», - указано в пояснительной записке.

Авторы законопроекта выступают за введение в КоАП РФ новой статьи, устанавливающей ответственность за искажение образа объектов религиозного назначения.

За использование неправильных изображений при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг и в рекламе предлагаются следующие штрафы: для граждан - от 10 000 до 30 000 рублей, для должностных лиц - от 30 000 до 50 000, для юридических - от 100 000 до 300 000 рублей.

Для таких же действий, совершенных с использованием СМИ или интернета, предусмотрены более высокие размеры взысканий: для граждан - от 30 000 до 50 000 рублей, для должностных лиц - от 50 000 до 100 000, а для юридических - от 300 000 до 500 000.

Исключения предлагается сделать для изображений, созданных в научном, реставрационном, музейном или объективно-историческом контексте.