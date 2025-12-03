Пензенцы отпразднуют Введение во храм Пресвятой Богородицы

03.12.2025 | 09:35

Жителей и гостей Пензы пригласили торжественно отметить Введение во храм Пресвятой Богородицы, один из 12 основных праздников православной церкви.

В среду, 3 декабря, в 17:00 в Спасском кафедральном соборе начнется всенощное бдение продолжительностью 2,5-3 часа.

4 декабря во Введенской церкви в Веселовке пройдет Божественная литургия, она продлится ориентировочно 2-2,5 часа. Начало в 8:00.

«Богослужения возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим», - сообщили в Пензенской епархии.

Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы считается самым поздним из двунадесятых. Первые упоминания о нем относятся к VIII веку.

Под Введением подразумевается эпизод, когда родители трехлетней Девы Марии привели ее в Иерусалимский храм для посвящения Богу. Моля о ребенке, мать дала обет, что, если родит, отдаст чадо в дар Господу, и исполнила обещание.