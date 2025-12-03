Общество

Пензенцы отпразднуют Введение во храм Пресвятой Богородицы

Печать
Telegram

Жителей и гостей Пензы пригласили торжественно отметить Введение во храм Пресвятой Богородицы, один из 12 основных праздников православной церкви.

В среду, 3 декабря, в 17:00 в Спасском кафедральном соборе начнется всенощное бдение продолжительностью 2,5-3 часа.

4 декабря во Введенской церкви в Веселовке пройдет Божественная литургия, она продлится ориентировочно 2-2,5 часа. Начало в 8:00.

«Богослужения возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим», - сообщили в Пензенской епархии.

Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы считается самым поздним из двунадесятых. Первые упоминания о нем относятся к VIII веку.

Под Введением подразумевается эпизод, когда родители трехлетней Девы Марии привели ее в Иерусалимский храм для посвящения Богу. Моля о ребенке, мать дала обет, что, если родит, отдаст чадо в дар Господу, и исполнила обещание.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети