В храме Шемышейки установили колокол в память о бойцах СВО

05.11.2025 | 09:39

В Шемышейке в Никольском храме в память о погибших участниках СВО появился колокол весом 500 кг и высотой около метра.

«Военнослужащим не нужны никакие бюсты, им нужна наша молитва. Колокола оповещают о призыве к молитве. Благодаря колоколу «Благовест» память о героях СВО будет жить вечно», - процитировали в Пензенской епархии иерея Виктора Сторожева.

Право совершить первый удар в колокол было предоставлено родителям погибшего Никиты Царапкина - Ольге и Дмитрию. По инициативе матери бойца он и был установлен.

Средства на колокол «Благовест» для Никольского храма собирали активисты.

«Место выбрано неслучайно: Никиту крестили в Никольской церкви в Пензе, а храм в Шемышейке также носит имя святителя Николая. Более того, священник, крестивший Никиту, служит именно там», - сообщали ранее в епархии.