История Пензы: Первые монахи жили в кельях под горой

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.
Одним из старейших зданий в городе считается храм Спасо-Преображенского монастыря недалеко от улицы Кирова. По разным данным, комплекс строений начали возводить еще при первопоселенцах.
По старой традиции поставить церковь решили неподалеку от крепости. К закладке фундамента приступили в 1689 году.
Первое время монахи жили в кельях, которые сами вырыли под горой. Храм пережил многое, ведь 300 с лишним лет назад на Пензу регулярно нападали кочевники, поэтому неудивительно, что деревянная постройка быстро обветшала.
Новую церковь соорудили здесь в январе 1735 года. Монастырь постепенно богател. За рекой Сурой священники сдавали в аренду участок для рыбной ловли, а кроме этого еще и владели целой деревней - Верхней Пензяткой.
Крепостные были обязаны поставлять священникам зерно и сено, а также отрабатывать в самом монастыре - по 5 человек в течение 1-2 недель. Идиллия длилась недолго: в 1764-м Екатерина II объявила секуляризацию церковной собственности, с крепостными пришлось попрощаться.
Новости по теме
- История Пензы: Безработная приобрела шикарную усадьбу в центре города
- История Пензы: Из-за земли в центре города произошел конфликт
- В Пензе началась реставрация старинного дома на ул. Куйбышева
- История Пензы: Молодой учитель выражал недовольство знаниями Белинского
- История Пензы: В центре города исчезла целая улица
- История Пензы: Пустующий госпиталь на Кирова связан с жуткой легендой
- Обязательную сдачу ЕГЭ по истории хотят ввести в 2027-м
- История Пензы: В здании Заксобра дворяне знакомились с дамами
- История Пензы: Для лютеран возвели кирху на улице Красной
- Зареченцы могут поклониться мощам двух святых
Последние новости
- История Пензы: Безработная приобрела шикарную усадьбу в центре города
- История Пензы: Из-за земли в центре города произошел конфликт
- История Пензы: Молодой учитель выражал недовольство знаниями Белинского
- История Пензы: В центре города исчезла целая улица
- История Пензы: Пустующий госпиталь на Кирова связан с жуткой легендой
- История Пензы: В здании Заксобра дворяне знакомились с дамами
- История Пензы: Для лютеран возвели кирху на улице Красной
- История Пензы: Мост с вековой историей решили реконструировать
- История Пензы: Самый известный мемориал на Маяке стоит около ТЮЗа
- История Пензы: На Измайлова установлен памятник легендарной «полуторке»
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!