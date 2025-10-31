История Пензы: Первые монахи жили в кельях под горой

31.10.2025 | 07:38

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Одним из старейших зданий в городе считается храм Спасо-Преображенского монастыря недалеко от улицы Кирова. По разным данным, комплекс строений начали возводить еще при первопоселенцах.

По старой традиции поставить церковь решили неподалеку от крепости. К закладке фундамента приступили в 1689 году.

Первое время монахи жили в кельях, которые сами вырыли под горой. Храм пережил многое, ведь 300 с лишним лет назад на Пензу регулярно нападали кочевники, поэтому неудивительно, что деревянная постройка быстро обветшала.

Новую церковь соорудили здесь в январе 1735 года. Монастырь постепенно богател. За рекой Сурой священники сдавали в аренду участок для рыбной ловли, а кроме этого еще и владели целой деревней - Верхней Пензяткой.

Крепостные были обязаны поставлять священникам зерно и сено, а также отрабатывать в самом монастыре - по 5 человек в течение 1-2 недель. Идиллия длилась недолго: в 1764-м Екатерина II объявила секуляризацию церковной собственности, с крепостными пришлось попрощаться.