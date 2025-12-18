Общество

В Чаадаевке школьники помогают госпиталям в зоне СВО

Четвероклассники из села Чаадаевка Городищенского района вносят посильный вклад в поддержку участников СВО. Раз в месяц они приходят с учителем в местный храм, чтобы заготовить подушки и валики для прифронтовых госпиталей. Дети набивают наволочки наполнителем.

Недавно они написали письма и собрали для бойцов сладкие новогодние подарки, которые в ближайшее время доставят на передовую, добавили в Пензенской епархии.

Жители региона регулярно оказывают поддержку участникам СВО. В частности, 9 декабря из Пензы отправили 5-тонную партию гуманитарной помощи в прифронтовой город Валуйки Белгородской области.

В ее состав вошли одежда, обувь, постельные принадлежности, одеяла, строительные материалы, маскировочные сети, окопные свечи, обогреватели, лекарства и продукты питания. Аналогичный груз для группы «Север» ушел в Валуйки год назад.

В октябре в храмах и монастырях Пензенской области провели[407058} кружечный сбор в пользу мирного населения приграничных территорий, Донбасса и Новороссии. В 2024 году принимали пожертвования для помощи пострадавшим жителям Курской области.

Источник — фото Пензенской епархии
