В Пензе открывают для посещений Спасский кафедральный собор

08.08.2025 | 14:45

С субботы, 9 августа, в Спасском кафедральном соборе Пензы возобновятся богослужения. В 17:00 там начнется всенощное бдение.

Собор закрывали для посещений в начале июля по причине установки лесов для росписи в правой части.

14 августа будет отмечаться престольное торжество храма - празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Богослужения возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

«Всенощное бдение будет совершено 13 августа в 17:00, Божественная литургия начнется 14 августа в 8:00», - сообщили в Пензенской епархии.

После литургии запланировано освящение воды и меда нового сбора.