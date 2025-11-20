На установку елки на Соборной площади выделили почти полмиллиона

Монтаж и украшение живой рождественской елки на Соборной площади в Пензе обойдется в 465 265 рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
За дело возьмется индивидуальный предприниматель из Бессоновки. В сумму включены затраты на оплату работы грузчиков, монтажников, электриков, а также спецтехники.
Установка и украшение елки должны завершиться до 1 декабря, говорится в документах.
Само дерево стоит 130 000 рублей. Его до 25 ноября должен поставить пензенский предприниматель.
В 2023-м и 2024-м на елки для Соборной площади потратили столько же. Они были высотой 8,5 метра. Отдельно оплачивали монтаж деревьев и ограждений, а также украшение - в прошлом году цена составила 220 000 рублей, в позапрошлом - 193 600.
Главную городскую елку - 25-метровую каркасную уральскую сосну, которая появится на площади Ленина, купили за 5 млн 182 тыс. 405 рублей. Ее установка и оформление в этом году обойдутся в 1 млн 74 тысячи 295 рублей.
Новости по теме
- Стал известен график работы домика Деда Мороза на площади Ленина
- Психолог: Дети сами должны узнать правду о Деде Морозе
- 18 ноября маленькие пензенцы могут позвонить Деду Морозу
- В Пензе определили дату старта новогодней кампании
- Стала известна стоимость монтажа новой елки на площади Ленина
- Стала известна стоимость новогодней елки для Соборной площади
- Определена дата Губернаторской елки в Пензе
- Стало известно, какая судьба ждет старую елку с площади Ленина
- Новая елка на площади Ленина: во сколько обойдется и чем украсят
- Новогоднюю елку на площади Ленина решили заменить
Последние новости
- Стал известен график работы домика Деда Мороза на площади Ленина
- В регионе планируют увеличить выплаты на содержание детей-сирот
- В Пензенской области работают более 360 врачей-педиатров
- На улице Володарского водитель Kia снес молодую липу
- Квартиры в ЖК Supernova можно купить со скидкой 1 500 000 рублей
- Химик: Выпечка в силиконовых формах может быть опасна
- Паровоз на улице Луначарского хотят отремонтировать
- Павильон на остановке «Дом офицеров» может появиться до зимы
- 20 ноября жителей Пензенской области ждет день без осадков
- В детских поликлиниках Пензы приступили к работе 16 врачей
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!