На установку елки на Соборной площади выделили почти полмиллиона

20.11.2025 | 11:05

Монтаж и украшение живой рождественской елки на Соборной площади в Пензе обойдется в 465 265 рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

За дело возьмется индивидуальный предприниматель из Бессоновки. В сумму включены затраты на оплату работы грузчиков, монтажников, электриков, а также спецтехники.

Установка и украшение елки должны завершиться до 1 декабря, говорится в документах.

Само дерево стоит 130 000 рублей. Его до 25 ноября должен поставить пензенский предприниматель.

В 2023-м и 2024-м на елки для Соборной площади потратили столько же. Они были высотой 8,5 метра. Отдельно оплачивали монтаж деревьев и ограждений, а также украшение - в прошлом году цена составила 220 000 рублей, в позапрошлом - 193 600.

Главную городскую елку - 25-метровую каркасную уральскую сосну, которая появится на площади Ленина, купили за 5 млн 182 тыс. 405 рублей. Ее установка и оформление в этом году обойдутся в 1 млн 74 тысячи 295 рублей.