В больницу Каменки поступило оборудование для реабилитации

11.08.2025 | 13:00

В отделение медицинской реабилитации Каменской центральной районной больницы имени Г. М. Савельевой поступило 42 единицы нового медицинского оборудования.

«Среди новой техники система стабилографии, терапевтический лазерный аппарат, аппарат для вакуум-терапии, велоэргометр, аппарат для лечения холодным воздухом и многое другое для улучшения физического состояния пациентов», - перечислили в областном минздраве.

По словам главврача больницы Сергея Никишина, в ближайшее время в учреждение поступят еще 15 видов реабилитационного оборудования. Оно необходимо для восстановления утраченных функций организма после заболеваний, травм или операций, для повышения качества жизни пациентов.

Ранее в Сердобской центральной районной больнице имени А. И. Настина установили новое оборудование для реабилитации пациентов. Закуплены интерактивный программно-аппаратный комплекс реабилитации, диагностики и аналитики состояния пациента, платформа для системы стабилографии, физиотерапевтические электроимпульсные аппараты.

Появились новые аппараты для реабилитации и в поликлинике № 14 в Пензе. Приобретены беговая дорожка с биологической обратной связью, система стабилографии, лазерный терапевтический аппарат, аудиовизуальный мобильный комплекс, ультразвуковая система для физиотерапии, тренажер с вибрационной платформой, велоэргометр медицинский с электропитанием и др.