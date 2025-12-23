Общество

В Пензенской областной больнице ввели карантин

Печать
Telegram

В областной больнице им. Н. Н. Бурденко ввели карантин по ОРВИ. Соответствующее предупреждение появилось на страницах медучреждения в социальных сетях.

Карантин включает:

- строгий масочный режим для пациентов и работников всех структурных подразделений;

- запрет посещения пациентов, находящихся на стационарном лечении;

- допуск ухаживающих за пациентами лиц (без выхода из отделения) только по разрешению лечащего врача при наличии выписанного в отделении пропуска, справки о прохождении флюорографического обследования органов грудной клетки сроком не более 1 года (с результатом «без патологии») и без явлений ОРВИ.

Ранее стало известно, что в Пензенской области продолжает расти число детских коллективов, распущенных из-за подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом. По данным регионального минобра на 22 декабря, на карантин полностью закрыты 1 детский сад (в селе Чаадаевка Городищенского района) и 9 школ: № 1, 69, 71, 73 в Пензе, учреждения в Сурске Городищенского района, деревне Крутец и селе Старая Каменка Пензенского района, селах Болотниково Лунинского района и Аришка - Никольского.

Кроме того, распущены 428 классов в 72 школах (из них в Пензе - 287 классов в 43 школах) и 29 групп в 20 дошкольных учреждениях (из них в Пензе - 23 группы в 16 детсадах).

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото pxhere.com
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети