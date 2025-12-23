В Пензенской областной больнице ввели карантин

В областной больнице им. Н. Н. Бурденко ввели карантин по ОРВИ. Соответствующее предупреждение появилось на страницах медучреждения в социальных сетях.
Карантин включает:
- строгий масочный режим для пациентов и работников всех структурных подразделений;
- запрет посещения пациентов, находящихся на стационарном лечении;
- допуск ухаживающих за пациентами лиц (без выхода из отделения) только по разрешению лечащего врача при наличии выписанного в отделении пропуска, справки о прохождении флюорографического обследования органов грудной клетки сроком не более 1 года (с результатом «без патологии») и без явлений ОРВИ.
Ранее стало известно, что в Пензенской области продолжает расти число детских коллективов, распущенных из-за подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом. По данным регионального минобра на 22 декабря, на карантин полностью закрыты 1 детский сад (в селе Чаадаевка Городищенского района) и 9 школ: № 1, 69, 71, 73 в Пензе, учреждения в Сурске Городищенского района, деревне Крутец и селе Старая Каменка Пензенского района, селах Болотниково Лунинского района и Аришка - Никольского.
Кроме того, распущены 428 классов в 72 школах (из них в Пензе - 287 классов в 43 школах) и 29 групп в 20 дошкольных учреждениях (из них в Пензе - 23 группы в 16 детсадах).
Новости по теме
- В регионе продолжает расти уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом
- Как отличить обычную ОРВИ от гриппа?
- В Пензенской области на карантин по ОРВИ и гриппу закрыли 9 школ
- Россияне пожаловались на опасное осложнение после заболевания гриппом
- В Пензенской районной больнице закончился капремонт стационара
- В пензенской больнице появилась рентгенохирургическая С-дуга
- В строящемся корпусе земетчинской больницы заливают полы в подвале
- Перинатальный центр в Пензе хотят переоснастить
- В Кузнецке открылся новый центр женского здоровья
- В Пензенской области растет заболеваемость гриппом
Последние новости
- В регионе продолжает расти уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом
- Штрафы за навязывание допуслуг увеличили в 25 раз
- Часть жителей ПФО будут использовать ИИ при планировании Нового года
- Билайн запустил новогоднюю акцию для клиентов «плана б.»
- Перечислены главные риски новогоднего застолья
- Пензенским врачам перечислили почти миллион за раннее выявление рака
- Региональные дороги обработали 6403 тоннами песко-соляной смеси
- Стало известно, где не будет света 24 декабря
- В новогоднюю ночь порядок будут охранять свыше 300 полицейских
- Выяснилось, что жители ПФО хотели бы изменить в новогодних подарках
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!