С 2026 года меняются цены и перечень работ по обслуживанию газового оборудования

С 1 марта 2026 года в России вступают в силу новые правила технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Изменения направлены на повышение безопасности эксплуатации газовых систем и снижение риска аварий.
Одним из главных изменений станет государственное регулирование стоимости работ по техническому обслуживанию (ТО) газового оборудования, следует из Постановления Правительства РФ от 29 ноября 2025 года № 1967.
Теперь плата за услуги будет определяться по нормативам, разработанным Федеральной антимонопольной службой, а не произвольно. Методики расчета будут основаны на минимальном перечне услуг по ТО внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.
Кроме того, с 22026 года расширяется список организаций, имеющих право на проведение технического обслуживания и ремонта газового оборудования. Если в многоквартирном или частном доме используется природный газ, ТО сможет выполнять не только газораспределительная организация (ГРО), транспортирующая газ по сети, но и любая специализированная компания, заключившая договор с первой ГРО на обслуживание ее сети.
Также изменится минимальный перечень услуг по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования. В частности, сотрудники, выполняющие ТО, будут обязаны проводить следующие работы:
- внешний осмотр редукционной головки, запорной и предохранительной арматуры;
- контроль герметичности фланцевых и резьбовых соединений, газопроводов с использованием пенообразующего средства или приборов для выявления утечек;
- проверку работоспособности редуктора, манометра, уровнемера и предохранительного пружинного клапана.
