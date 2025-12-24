Общество

Стало известно, когда заработает новая поликлиника в Кузнецке

Поставка оборудования в новую 5-этажную поликлинику Кузнецка полностью завершена. Медучреждение получило 2,6 тыс. единиц техники, общая стоимость оснащения составила 464 млн рублей.

«Поликлиника станет уникальным для Кузнецка лечебным учреждением, где в одном месте будет собрано столько высокотехнологичного диагностического оборудования: компьютерный томограф, УЗИ экспертного класса, эндоскопическая аппаратура», - сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что сейчас оборудование проходит лицензирование и вводится в эксплуатацию. Кроме того, в штате лечебного заведения будет достаточно врачей-специалистов.

Планируется, что поликлиника начнет работать в конце 1-го квартала 2026 года.

Строить ее начали в 2023-м, работы закончились в мае 2025-го. Оборудование начали завозить в конце октября.

Источник — фото - телеграм-канал Олега Мельниченко
