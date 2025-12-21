В пензенской больнице появилась рентгенохирургическая С-дуга

В клинической больнице № 6 имени Г. А. Захарьина установили новое рентгенохирургическое оборудование - С-дугу. Аппаратура работает в операционном блоке стационара, сообщили в областном минздраве.
С-дуга обеспечивает доступ к любой анатомической зоне, полный обзор и непосредственный контроль операции. Один снимок можно сделать меньше чем за минуту, что позволяет сразу скорректировать процессы.
Оборудование приобретено на средства, выделенные из федерального бюджета. Стоимость техники - 11 млн рублей.
«Установка этого комплекса - значительный шаг в развитии нашей рентгенохирургической, нейрохирургической и травматолого-ортопедической служб. Теперь наши специалисты смогут выполнять ещё более сложные, малоинвазивные операции с максимальной точностью и минимальными рисками для пациента», - прокомментировал главврач больницы № 6 Дмитрий Максимов.
С-дуга стала пятым аппаратом из установленных в медучреждении.
