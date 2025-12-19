Общество

В строящемся корпусе земетчинской больницы заливают полы в подвале

В региональном минстрое отчитались о ходе строительства лечебно-диагностического корпуса Земетчинской районной больницы.

Сейчас подрядчик занимается устройством армирующего пояса на цокольном этаже, плит перекрытия, укладкой кирпичных перегородок, заливкой полов подвальных помещений.

Также специалисты укладывают инженерные сети на территории больницы и монтируют противопожарные резервуары.

«Параллельно ведутся подготовительные работы по устройству фундамента под опору дымовых труб для блочной газовой автоматизированной котельной», - сообщили в министерстве.

Строительство корпуса планируют завершить в 2027 году.

Новый лечебно-диагностический корпус Земетчинской районной больницы начали возводить в августе этого года. Он рассчитан на 48 коек. На работы выделено 850 млн рублей из регионального бюджета.

