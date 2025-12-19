Общество

Перинатальный центр в Пензе хотят переоснастить

В ближайшие годы перинатальный центр областной больницы имени Н. Н. Бурденко планируют переоснастить. Об этом говорится в постановлении регионального правительства об утверждении программы «Охрана материнства и детства».

Медучреждение открылось в ноябре 2017-го, и сейчас практически 90% оборудования в нем имеет 100%-й износ и нуждается в замене.

Так, срок эксплуатации истек у 29 из 31 инкубатора для новорожденных, у 10 из 15 аппаратов ИВЛ, у 12 из 20 наркозных дыхательных аппаратов. Изношены все инфузионные насосы общего назначения, системы размораживания плазмы, весы для новорожденных, фетальные кардиомониторы.

Всего в 2026 и 2028 годах хотят приобрести 311 аппаратов и медицинских изделий.

В планах поставить в медучреждение 20 кроватей с гидравлическим приводом, 9 - с электроприводом, 3 кровати-стола для родов с электропитанием, 2 стола для реанимации новорожденных и другое оборудование.

