Для реабилитации пензенцев закупили 16 новых приборов

21.07.2025 | 12:31

В отделении реабилитации поликлиники № 14 в Пензе появилось новое оборудование. На 16 приборов потратили более 6 миллионов рублей из федерального бюджета.

Приобретены беговая дорожка с биологической обратной связью, система стабилографии, лазерный терапевтический аппарат, аудиовизуальный мобильный комплекс, ультразвуковая система для физиотерапии, тренажер с вибрационной платформой, велоэргометр медицинский с электропитанием и другое, перечислили в областном минздраве.

В отделении для восстановления здоровья пациентов проводятся лечебная физкультура, массаж, применяются и традиционные методы лечения, рассказал главврач ГБУЗ «Городская поликлиника» Владимир Марков.

«Все программы рассчитаны на 10–12-дневный курс лечения, который может быть увеличен или уменьшен в зависимости от конкретной ситуации и от того, как проходит процесс реабилитации, как пациент переносит процедуры лечения. Внедрение нового оборудования существенно расширяет возможности реабилитации и улучшает качество обслуживания пациентов», - отметил он.

В ближайшее время ожидается также поставка устройства для тренировки координации и стандартной беговой дорожки.