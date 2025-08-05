В Сердобской больнице установили новое оборудование для реабилитации

05.08.2025 | 11:56

В Сердобской центральной районной больнице имени А. И. Настина установили новое оборудование для реабилитации пациентов. С его помощью станет легче составлять индивидуальные программы для людей и следить за их самочувствием.

«В числе нового оборудования - интерактивный программно-аппаратный комплекс реабилитации, диагностики и аналитики состояния пациента», - рассказали в региональном минздраве.

Кроме того, установлена платформа для системы стабилографии. Она нужна тем, кто имеет патологии двигательной системы и органов равновесия, чтобы восстановить физическую активность.

Также куплены два физиотерапевтических электроимпульсных аппарата для реабилитационных процедур.

С начала года в больницу поступило 40 наименований медоборудования для восстановительного лечения. До конца 2025-го там появится еще 6 единиц техники.

Ранее в кузнецкую больницу поступило 7 аппаратов искусственной вентиляции легких Zisline MV300. Они произведены российской компанией из Екатеринбурга.