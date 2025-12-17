В Кузнецке открылся новый центр женского здоровья

17.12.2025 | 16:44

В среду, 17 декабря, в поликлинике Кузнецкой детской центральной районной больницы открылась новая женская консультация.

Здесь работает дневной гинекологический стационар, оборудованы кабинеты акушеров-гинекологов, УЗИ и кардиотокографии, медико-социальной помощи, процедурная.

«Полностью отремонтировали входную группу, холл, коридор, обновили регистратуру, гардероб, картохранилище. Также появилось помещение сбора анализов и «Школа будущих мам», - рассказала главврач детской больницы Галина Дерябина.

Медучреждение рассчитано на обслуживание более чем 7 тысяч жительниц Кузнецкого района.

В этом году в регионе планировали открыть 8 женских консультаций. Помимо кузнецкой больницы, намечалось дооснастить медучреждения в Колышлейском, Мокшанском, Никольском, Белинском, Городищенском районах, в Лунине и Неверкине. На закупку оборудования выделили 176 млн рублей. В настоящее время прием ведут все центры женского здоровья, сообщили в областном минздраве.