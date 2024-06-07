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Общество

Перечислены все мероприятия Дня города и Дня России в Пензе

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В 2024 году торжества, посвященные празднованию Дня города и Дня России, пройдут под общим девизом «Моя семья - моя Россия».

Подробную программу мероприятий начальник управления культуры Вера Фейгина презентовала на пресс-конференции в пятницу, 7 июня.

«Официальные торжества начнутся на Соборной площади со стороны улицы Московской. На большой сцене состоятся открытие Дня России, Дня города Пензы, вручение регалий почетным гражданам и большой праздничный концерт.

Со стороны колокольни в 10:30 начнется парад флагов, там же можно будет наблюдать пролет сил гражданской авиации общего назначения - флаг России развернут и на земле, и на небе», - пояснила она.

По словам чиновницы, будут задействованы все площадки города, подготовлены различные интерактивные зоны.

Так, в сквере Дениса Давыдова состоятся парад оркестров и ставшая уже известной акция «Литературный привал».

В сквере «Копилка пословиц» национальные культурные автономии представят свои кушанья, костюмы, пройдет традиционный фестиваль «Венок дружбы».

Площадь Ленина с 10:00 до 12:00 отдадут юным спортсменам, а с 12:00 до 18:00 всех ждут на большую концертную программу.

Сквер Славы, улица Урицкого, район стелы «Росток» будут задействованы в фестивале «Сура fest», который уже полюбился многим пензенцами. «Много-фест» в этом году пройдет на двух площадках - в сквере Славы и на Фонтанной площади.

«Также праздничная программа состоится у стелы «Пенза - город трудовой доблести», где выступят наши коллективы - дипломанты фестиваля «Звени, наша песня, победным салютом», - добавила Вера Фейгина.

Ранее сообщалось также о гастрономическом фестивале, который с 12:00 до 21:00 будет проходить на Юбилейной площади. Там выступят артисты Егор Крид и Клава Кока, телеведущая Алла Михеева проведет интерактивную программу с розыгрышем призов.

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