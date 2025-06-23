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Культура

Названа дата проведения Тихвинской ярмарки в усадьбе Радищевых

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В этом году ежегодная Тихвинская ярмарка (0+) в усадьбе Радищевых (Кузнецкий район) состоится в субботу, 5 июля, сообщили в Литературном музее.

Областной фольклорной праздник будет продолжаться с 11:00 до 15:00.

Названа дата проведения Тихвинской ярмарки в усадьбе Радищевых

Для гостей организуют концертную программу, мастер-классы, выставку народного творчества и фотозону. Будут работать торговые ряды и игровые площадки.

Предусмотрены ярмарочные забавы: конкурсы, катание на лошадях, спортивные и развлекательные мероприятия.

Названа дата проведения Тихвинской ярмарки в усадьбе Радищевых

«Тихвинская ярмарка - это традиция усадьбы Радищевых. История праздника берет начало в XVIII веке, со времен проживания в селе Верхнее Аблязово господ Радищевых. В усадьбу съезжались купцы со всей округи и торговали тканями, мехами, изделиями кузнецов и гончаров, всевозможными сладостями и яствами той поры. Стремление чтить и поддерживать существовавшие традиции помогло музею А. Н. Радищева в 1994 году возродить обычай проведения ярмарки», - рассказали в музее.

Названа дата проведения Тихвинской ярмарки в усадьбе Радищевых

Организация трансфера в этом году не планируется. Гости могут приехать на праздник на личных автомобилях или рейсовых автобусах Пенза - Кузнецк, Кузнецк - с. Нижнее Аблязово, Кузнецк - с. Верхозим.

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