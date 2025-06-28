28.06.2025 | 10:17

В субботу, 28 июня, председатель городской думы Денис Соболев поздравил пензенцев с Днем молодежи.

«Вы - будущее нашего общества, и я убежден, что оно в надежных руках, ведь вы умны, талантливы, активны, инициативны, неравнодушны.

Перед вами открыты все горизонты, вы смело можете выбирать любые пути. И я хочу пожелать вам: никогда не бойтесь идти вперед, смело преодолевайте любые препятствия и всегда помните, что вы способны на большее!» - подчеркнул Денис Соболев.

Он пожелал молодым пензенцам счастья, неиссякаемого оптимизма, жизненной энергии, удачи во всех начинаниях и ярких достижений в труде на благо процветания Пензенской области и России.