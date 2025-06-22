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Культура

В Пензе на Фонтанной площади выступит поп-группа 5sta Family

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Пензу в рамках фестиваля Дня молодежи (6+), который будет проходить 28 и 29 июня, посетит музыкальная поп-группа 5sta Family. Она известна россиянам по песне со словами: «Зачем ей все шелка, цветные облака? Зачем все это? Зачем?».

Артисты выступят на Фонтанной площади 29 июня. Начало в 21:00. Концерт продлится час.

«Мы споем наши самые лучшие песни, так что приходите все, отожжем по полной», - рассказали участники группы на видео, опубликованном управлением молодежной политики регионального правительства в соцсети «ВКонтакте».

В тот же день у главного фонтана города с 19:30 до 20:30 состоится фестиваль городских арт-коллективов.

В парке имени В. Г. Белинского с 12:00 до 19:00 пройдет фестиваль «Арт-молодость».

Программа первого дня здесь.

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