Лермонтовский праздник в «Тарханах»: дата, гости и программа

25.06.2025 | 15:01

12 июля в музее-заповеднике «Тарханы» пройдет 54-й Всероссийский Лермонтовский праздник «И все-таки мы победили...» (0+).

На празднике обещают быть российский оперный певец Аскар Абдразаков, режиссер, композитор и поэт Сергей Маховиков, актриса театра и кино Екатерина Гусева, российская оперная певица, солистка Большого театра Анна Аглатова, группа «123 полк» (солисты луганской филармонии) и др., сообщается на сайте музея.

Возложение цветов на могилу Михаила Лермонтова запланировано на 11:00. Торжественное мероприятие на главной сцене начнется в 12:00.

Экспозиции 12 июля будут работать с 8:30 до 20:00, тематические площадки - с 9:30 до 15:00. О последних в «Тарханах» рассказали подробнее.

Название площадки у мельничного комплекса - «Когда мы были на войне». Здесь выступит ансамбль «Казачья застава» (Пенза).

На плотине Барского пруда организуют выставку «Дом-музей М. Ю. Лермонтова в годы Великой Отечественной войны», на газоне перед Дальним садом - интерактивную зону «Картины военных лет».

На территории детского центра (справа от подъездной площадки) расположится площадка «Память священна» (мастер-классы и фотозоны). У входа на усадьбу разместят «Оркестр Победы» - выступит духовой оркестр Центра русской хоровой и вокальной культуры (Пенза), начало в 9:30, 10:00, 10:40, 11:20, 12:00.

В Дальнем саду организуют фронтовой перекус «Хороша солдатская каша».

В Зеленом театре покажут фрагменты спектакля «Василий Теркин» (сеансы начнутся в 10:00 и в 11:00).

В «Тайной беседке» на площадке «Кто сказал, что надо бросить песни на войне?» прозвучат песни о Великой Отечественной войне.

Около памятника М. Ю. Лермонтову состоится чтение стихов поэтов-фронтовиков.

Площадку в музейно-просветительском центре назвали «Военными дорогами поэта и офицера М. Ю. Лермонтова». Там пройдут экскурсии по выставке «Я находился в беспрерывном странствии...». Начало в 10:00 и в 10:40, после 11:00 – самостоятельный осмотр.