В Пензе подвели итоги выпускных вечеров и Дня молодежи

30.06.2025 | 13:00

В администрации Пензы подвели итоги крупных мероприятий - проводившихся в городе в минувшие выходные выпускных вечеров для одиннадцатиклассников и Дня молодежи.

По словам главы Пензы Олега Денисова, управление образования, педагоги и директора школ «успешно организовали торжества, не допустив нарушений».

Что касается Дня молодежи, то, как отметил чиновник, за праздником стояла большая работа.

«Дело тут вовсе не сводится к простым развлечениям. Все начинается задолго до официального старта, с раннего часа, и заканчивается глубокой ночью или даже утром, когда убирается оставшийся инвентарь», - подчеркнул Олег Денисов.

Он уточнил, что только в воскресенье, когда на Юбилейной площади также проводился спортивно-патриотический турнир «Сила в единстве», на различных городских площадках побывали 15 тысяч человек. Обошлось без происшествий.

Сотрудники МБУ «Пензавтодор», работавшие в усиленном режиме, успевали оперативно освобождать урны.

«Глава Пензы отметил, что крупные культурно-досуговые мероприятия в областном центре завершены. Теперь основное внимание будет уделено подготовке к зиме», - сообщили в пресс-службе мэрии.