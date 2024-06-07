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Общество

На День города в Пензу приедут Егор Крид, Клава Кока и Алла Михеева

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12 июня, в День города Пензы и День России, пройдет большое количество мероприятий. О них рассказали на пресс-конференции в мэрии.

Замглавы администрации Сергей Волков отметил, что в этом году торжественная часть впервые пройдет у Спасского кафедрального собора. Задействуют и другие локации: улицу Московскую, Фонтанную площадь, площадь Ленина, набережную Суры, сквер «Копилка пословиц».

На День города в Пензу приедут Егор Крид, Клава Кока и Алла Михеева

Большие торжества пройдут на Юбилейной площади. В 12:00 там начнется первый гастрономический фестиваль. О нем рассказал замминистра культуры и туризма Ильдар Мавлюдов.

На День города в Пензу приедут Егор Крид, Клава Кока и Алла Михеева

«В течение всего дня на площади будут располагаться всевозможные интерактивные зоны. Будет подготовлена интересная программа для семей с детьми. Нас порадуют творческие коллективы, но будут и приглашенные звезды. Алла Михеева, известная телеведущая, проведет интерактивную программу с розыгрышем призов. В последующем на сцене выступят звезды российской эстрады и телевидения, такие как Клава Кока и наш земляк Егор Крид.

Мы хотели бы пригласить всех жителей Пензы и, конечно же, гостей нашего замечательного города для участия в этой программе. Закончится она в 21:00», - пояснил замминистра.

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