Губернатор поблагодарил педагогов и родителей лучших выпускников

24.06.2025 | 18:39

Губернатор Олег Мельниченко лично поздравил 11-классников, окончивших учебу с достойными результатами и приглашенных на бал выпускников в ККЗ «Пенза». Он состоялся во вторник, 24 июня. Приехали почти полторы тысячи школьников со всей Пензенской области.

«Воспитать таких одаренных детей дано не каждому. От всей души поблагодарил педагогов и родителей за прекрасные качества, которые они развили в детях: патриотизм, стремление к знаниям, ответственность, целеустремленность», - рассказал Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях.

Он пожелал выпускникам, вступающим во взрослую жизнь, продолжать трудиться так же усердно, как в школьные годы, и достичь всего, о чем они мечтают.

Олег Мельниченко сообщил, что в этом году школы, лицеи и гимназии Пензенской области покидают 4 860 человек. По предварительным результатам ЕГЭ, среди них не менее 26 стобалльников.

«Гордимся каждым и желаем удачи всем без исключения ребятам!» - заключил глава региона.

После торжественной части и поздравлений от официальных лиц для гостей праздника в ККЗ «Пенза» выступила кавер-группа «Balbesы».