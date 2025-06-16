Полицейские не допустили ЧП во время мероприятий 12 июня

16.06.2025 | 14:43

Пензенские полицейские подвели итоги своей работы в День России.

12 июня в 39 населенных пунктах региона прошло 78 массовых мероприятий, в которых участвовало около 124 000 человек.

Чтобы обеспечить порядок и безопасность людей, на улицы вышли 798 полицейских, 43 росгвардейца и 227 членов казачьих обществ, народных дружинников и работников частных охранных компаний.

Перед началом мероприятий с полицейскими проводились инструктажи. Участников и зрителей досматривали с металлодетекторами.

Также правоохранители контролировали соблюдение гражданами правил дорожного движения.

«Нарушений правопорядка и общественной безопасности, а также чрезвычайных происшествий при проведении праздничных мероприятий не допущено», - сообщил начальник управления организации охраны общественного порядка УМВД России по Пензенской области Андрей Гаврюшин.