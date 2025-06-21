Работающих россиян ждет еще один выходной день

21.06.2025 | 09:53

31 декабря в 2025-м сделают выходным. Последний день года выпадает на среду.

Как указывается в постановлении Правительства РФ, в 2025-м предусмотрен перенос с воскресенья, 5 января, на 31 декабря.

31-е число на данный момент не закреплено в законодательстве как выходной день. По словам главы Минтруда Антона Котякова, для этого требуется внести соответствующие изменения, но пока в Госдуме или правительстве никто не выступил с такой инициативой.

В некоторых регионах губернаторы сами решают, делать ли 31 декабря нерабочим. Многие граждане поддерживают идею о том, чтобы не работать в этот день и спокойно готовиться к празднику.

В 2026-м последний день года, вероятно, вновь сделают выходным.