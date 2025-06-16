Полевая кухня и выставка оружия: программа Дня молодежи в Пензе

16.06.2025 | 19:01

В субботу, 28 июня, в Пензе, как и в других городах России, пройдет День молодежи (6+). Основной территорией празднования станет Фонтанная площадь. Программа опубликована на сайте Дня молодежи.

У арт-объекта «Кентавр» с 12:30 до 15:00 проведут викторину и предложат карьерные консультации.

На улице Московской возле Фонтанной площади с 12:30 до 17:00 организуют спортивные турниры и показательные тренировки, мастер-классы, акции.

На главной сцене площади с 13:00 до 18:00 пройдет фестиваль кавер-групп. С 18:30 до 19:30 выступит группа «Партизан FM».

В сквере «Кукушка» мероприятия стартуют в 12:30. До 16:30 пензенцы смогут отведать блюда полевой кухни и посмотреть выставку стрелкового оружия и атрибутов участников военных действий.

С 17:00 до 17:30 в сквере проведут встречу с солистом группы «Партизан FM» Владимиром Абрамчуком. В тот же период там можно будет посмотреть фланкировку (комплекс упражнений. - Прим. ред.) казачьей шашкой.

С 17:30 до 18:00 в «Кукушке» пройдет показ мод «Народный костюм».