Общество

В Пензе в День молодежи за чистотой проследит санпатруль

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В Пензе фестиваль, посвященный Дню молодежи, будет длиться 2 дня - 28 и 29 июня. На площадках, где пройдет празднование, установят дополнительные урны. Соответствующее поручение дал глава города Олег Денисов.

Также он распорядился организовать работу санпатруля.

«Празднующих будет много. Задача МБУ «Пензавтодор» - поддерживать чистоту территории», - процитировала Денисова пресс-служба администрации.

Ранее стала известна программа мероприятий в День молодежи. Основной территорией празднования (6+) станет Фонтанная площадь. Там будут действовать несколько площадок.

28 июня у арт-объекта «Кентавр» с 12:30 до 16:30 проведут викторины и предложат карьерные консультации.

На улице Московской возле Фонтанной площади с 12:30 до 16:30 организуют спортивные турниры, лазертаг, показательные тренировки, мастер-классы, акции.

На главной сцене с 12:30 до 18:30 пройдут флешмоб, награждение активистов, концерты кавер-групп. В 18:30 выступит хедлайнер - группа «Партизан-ФМ».

В сквере «Кукушка» с 12:30 до 16:30 организуют выставку стрелкового оружия, картин, показ мод «Народный костюм», продемонстрируют фланкировку казачьей шашкой. Также будут работать полевая кухня и экспозиция «Автобус Победы».

Во второй день фестиваля, 29-го числа, пензенскую молодежь вновь приглашают на Фонтанную площадь. С 19:00 до 20:30 на главной сцене выступят арт-коллективы, а с 21:00 до 22:00 - группа 5sta Family.

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