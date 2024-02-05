Выбор кораллово-красного цвета в парке им. Белинского объяснили

05.02.2024 | 16:16

Металлические элементы объектов, которые установят в парке имени Белинского в этом году (перголы, скамеек, беседки, сидений в амфитеатре и др.), будут окрашивать в цвет, выбранный и использованный архитекторами в 2023-м.

В прошлом году был благоустроен участок от входной группы на улице Карла Маркса до планетария, в 2024-м работы продолжатся от планетария в сторону танцплощадки.

Пензенцы называют выбранный для металлических элементов цвет бордовым или красным, но правильное наименование - матовый кораллово-красный.

Оказалось, что оттенок выбран неслучайно. В проектной документации, выложенной на сайте госзакупок для аукциона на проведение работ по благоустройству парка, содержится обоснование пространственной, планировочной и функциональной организации объекта.

В нем говорится следующее: «Для всех элементов благоустройства выбран единый кораллово-красный цвет - Ral 3016, в нем объединяется и красный флаг пионерии, красный занавес театра. Использование одного цвета связывает пространство единым визуальным кодом, прибавляя среде».