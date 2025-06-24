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Общество

В Кузнецке определили объект для благоустройства в 2026-м

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В Кузнецке выбрали объект для благоустройства в следующем году. Работы проведут за счет федерального гранта.

Победителем стал сквер героев СВО. На совещании в администрации города в понедельник, 23 июня, глава Кузнецка Сергей Златогорский поручил сделать проектно-сметную документацию на объект.

«На втором месте у нас сквер на Кирова, 95. Тоже надо делать проектную документацию. На третьем месте у нас площадка в Южном. Была конкуренция между ней и Западным микрорайоном. Будем иметь в виду, что в Южном, если деньги пойдут, тоже надо будет делать», - отметил Златогорский.

8 мая в Кузнецке в сквере на улице Ленина торжественно открыли памятный знак на месте будущего мемориала воинам, погибшим в ходе СВО.

На памятнике увековечат имена погибших жителей Кузнецка и Кузнецкого района. Завершить создание хотят в 2026-м.

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