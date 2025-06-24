В Заречном в 2026 году создадут новый сквер

24.06.2025 | 20:16

В Заречном подвели итоги голосования по программе «Формирование комфортной городской среды». В следующем году на федеральные средства создадут сквер на Ахунской, 21а.

Об этом во вторник, 24 июня, в своем телеграм-канале рассказал глава закрытого города Алексей Костин.

За благоустройство участка на Ахунской отдан 3 391 голос. На втором месте – территория на проспекте Мира, 42а (2 943), на третьем – на Братской, 20а (2 724).

В новом сквере сделают спортивную и игровую зоны, место для отдыха, дорожки для прогулок, газоны и цветники. Кроме того, запланирована установка парковых скамеек, стильных светильников.

«Уверен, будет красиво и современно», - поделился мнением Костин.

Ранее итоги голосования по программе «Формирование комфортной городской среды» подвели в Кузнецке. Там решили обустроить сквер героев СВО.