К монтажу лестницы с Тропы здоровья в частный сектор пока не приступали

23.06.2025 | 19:03

Обещанную лестницу от Тропы здоровья до 1-го проезда Станиславского начнут строить, когда закончат другую - на улицу Пацаева. Об этом в понедельник, 23 июня, сообщил представитель управления капитального строительства (УКС), отвечая на вопрос подписчицы телеграм-канала PenzaInform.

Установка одномаршевой лестницы с промежуточными площадками, по которой можно будет подниматься на Западную Поляну в районе телевизионной вышки, близка к завершению.

В УКС ранее сообщали, что подрядчик смонтирует оба марша до конца июня.

В перспективе Тропу здоровья могут продлить до улицы Захарова. О таких планах рассказал председатель гордумы Денис Соболев.

«У нас задача довести ее до Захарова. Она же изначально доходила до Захарова, а через Захарова переходишь - и там уже смотровая площадка. Вот у нее логическое завершение будет», - объяснил он.