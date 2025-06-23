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Общество

К монтажу лестницы с Тропы здоровья в частный сектор пока не приступали

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Обещанную лестницу от Тропы здоровья до 1-го проезда Станиславского начнут строить, когда закончат другую - на улицу Пацаева. Об этом в понедельник, 23 июня, сообщил представитель управления капитального строительства (УКС), отвечая на вопрос подписчицы телеграм-канала PenzaInform.

Установка одномаршевой лестницы с промежуточными площадками, по которой можно будет подниматься на Западную Поляну в районе телевизионной вышки, близка к завершению.

К монтажу лестницы с Тропы здоровья в частный сектор пока не приступали

В УКС ранее сообщали, что подрядчик смонтирует оба марша до конца июня.

В перспективе Тропу здоровья могут продлить до улицы Захарова. О таких планах рассказал председатель гордумы Денис Соболев.

«У нас задача довести ее до Захарова. Она же изначально доходила до Захарова, а через Захарова переходишь - и там уже смотровая площадка. Вот у нее логическое завершение будет», - объяснил он.

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