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Общество

В Пензе объяснили, почему не обновят знак «Тропа здоровья»

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В Пензе пока не планируют реставрировать деревянный знак «Тропа здоровья», который установлен у прогулочной зоны со стороны улицы Красной.

Вопрос о ремонте стелы в телеграм-канале главы города Олега Денисова задала пензячка Майя К.: «Тропу здоровья открыли. Может быть, все-таки стоит и знак ее начала отреставрировать?»

На обращение ответил представитель управления культуры города.

«Знак был установлен по частной инициативе в 2015 году. К сожалению, в текущем году дополнительного финансирования на решение данной задачи не запланировано», - пояснил он.

Вопрос о выделении средств на ремонт стелы пообещали рассмотреть при обсуждении бюджета на 2026 год.

Ранее пензенцы сообщали о нехватке скамеек на обновленной Тропе здоровья. «От «Самовара» до спортивной площадки всего ОДНА скамейка. На спортивной площадке - 2 скамейки. Итого 3. Это очень мало. Присесть отдохнуть практически негде, все время на ногах», - пожаловался горожанин.

Представитель управления капитального строительства города ответил, что на Тропе установили 6 лавочек в тех же местах, где они были изначально.

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