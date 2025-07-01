Специалисты проверят обоснованность повышение цен на ЖКУ

01.07.2025 | 07:50

С 1 июля в России повысились тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Их проиндексировали на 11,9%. Изменение цен проконтролирует ФАС (Федеральная антимонопольная служба России).

В каждом регионе устанавливается свой индекс на основании параметров, утвержденных Правительством РФ.

«ФАС России регулярно проверяет достоверность и экономическую обоснованность расходов, которые учитываются при формировании тарифов. В случае выявления нарушений ведомство выдает региональному тарифному органу предписание об исключении необоснованных затрат», - сообщили в ведомстве.

Так, в прошлом году ФАС исключила из состава тарифов 29,2 млрд руб. экономически необоснованных средств. В некоторых регионах после проверки снизили цены на ЖКУ.

Согласно выводам экспертов, темпы индексации тарифов ЖКХ опередят рост средней заработной платы россиян (+6-7% в 2025-м).

Последний раз тарифы на ЖКУ повышались с 1 июля 2024 года. В Пензенской области предельный индекс был установлен в размере 9,6%, а допустимое отклонение от этого значения - 2%.