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Общество

Дело Белозерцева: Шпигель заявил о секретных материалах в основе иска

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Во вторник, 16 января, Октябрьский районный суд приступил к рассмотрению гражданского иска заместителя Генерального прокурора РФ к бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, а также главе компании «Биотэк» Борису Шпигелю, его супруге Евгении Шпигель и генеральному директору ОАО «Фармация» Антону Колоскову.

Ответчиками по делу также выступают АО «Межрегиональная фармацевтическая производственно-дистрибьюторская корпорация «Биотэк», ООО «Биотэк», ООО «БиоСамарФарм», ООО «Интермедфарм» и ОАО «Фармация».

Дело Белозерцева: Шпигель заявил о секретных материалах в основе иска

В качестве третьего лица заявлено региональное министерство здравоохранения.

Суть дела, которое ведет судья Екатерина Шмонина, - в заключенных за несколько лет контрактах с медицинскими учреждениями на поставку лекарств на общую сумму 9 млрд 913 млн 729 тыс. 330 рублей. Надзорный орган посчитал, что они были оформлены с нарушением антикоррупционного законодательства, поэтому деньги необходимо взыскать в доход государства.

Дело Белозерцева: Шпигель заявил о секретных материалах в основе иска

В зале заседаний была установлена связь с ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по городу Москве, позволяющая общаться с супругами Шпигелями и Антоном Колосковым.

В Октябрьский суд прибыли представители генеральной прокуратуры, фирм-ответчиков, а также адвокаты Бориса Шпигеля.

Шпигель уточнил, что на предыдущем заседании заявил отвод прокурору, так как считает отношение к себе предвзятым. В Генпрокуратуре, в свою очередь, отметили, что оснований для отвода нет, так как ходатайство не соответствует здравому смыслу.

Дело Белозерцева: Шпигель заявил о секретных материалах в основе иска

Адвокат Бориса Шпигеля Олег Сорокин встал на сторону своего подзащитного и потребовал все же рассмотреть ходатайство. Остальные участники заседания произнесли: «На усмотрение суда». В итоге Екатерина Шмонина не приняла отвод прокурора, а затем разъяснила сторонам права и обязанности.

Борис Шпигель конкретизировал свою позицию. По его мнению, Генпрокуратура подала иск на основании засекреченных материалов уголовного дела, которые не должны передаваться в качестве доказательств в суд. Практически то же самое повторил Антон Колосков.

Адвокат Колоскова также счел, что ссылаться на переписки сторон преждевременно. Эти документы не имеют силы ни по форме, ни по содержанию. Когда подойдет время исследования их судом, не факт, что они будут приняты в качестве доказательств.

Дело Белозерцева: Шпигель заявил о секретных материалах в основе иска

Представитель прокуратуры попросил сделать рассмотрение закрытым, хотя ответчики высказались за открытый процесс. Судья приняла решение провести заседание в закрытом формате, и прессу попросили удалиться из зала.

Дело Белозерцева: Шпигель заявил о секретных материалах в основе иска

Иван Белозерцев сейчас находится в московском СИЗО «Матросская тишина». Всех вышеназванных фигурантов объединяет уголовное дело, которое рассматривает Измайловский суд.

По данным следствия, в период с июня 2019 года по сентябрь 2020-го Борис и Евгения Шпигели, а также Антон Колосков через посредников Федотова и Маркова передали Ивану Белозерцеву деньги, имущество и оказали услуги на общую сумму более 30 млн рублей за покровительство при заключении контрактов на поставку лекарств в медучреждения.

Следствие завершилось в октябре 2022-го, в настоящее время дело рассматривают в столице. 31 октября всем фигурантам продлили срок содержания под стражей до 9 февраля 2024 года.

28 ноября 2023-го на заседании Измайловского районного суда прокурор потребовал приговорить Ивана Белозерцева к 13 годам колонии строгого режима, Бориса Шпигеля - к 12 (тоже строгого), его супругу Евгению прокурор просит осудить на 9 лет колонии общего режима, Антона Колоскова - на 10.

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