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Криминал

Московский суд вынес решение по мере пресечения Ивану Белозерцеву

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Бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву в очередной раз продлили срок содержания под стражей. На этот раз - до 9 февраля 2024 года.

Адвокат экс-главы региона Алексей Шуварин уточнил сетевому изданию «ПензаИнформ», что стороной защиты подана апелляция на данное решение суда, которая будет рассматриваться в начале ноября.

Иван Белозерцев находится под арестом более двух с половиной лет - с марта 2021 года. Его обвиняют в получении взятки за покровительство компании «БИОТЭК» при заключении государственных контрактов на поставку лекарств в медицинские учреждения.

Помимо него, по делу проходят обвиняемыми еще пять человек: председатель совета директоров ООО «БИОТЭК» Борис Шпигель, его супруга Евгения Шпигель и генеральный директор ОАО «Фармация» Антон Колосков (по ч. 5 ст. 291 УК РФ - дача взятки в особо крупном размере), родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков (по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ - посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). Все они также останутся под арестом до 9 февраля.

По данным следствия, в период с июня 2019 года по сентябрь 2020-го Борис и Евгения Шпигели, а также Антон Колосков через посредников Федотова и Маркова передали Ивану Белозерцеву деньги, имущество и оказали услуги на общую сумму более 30 млн рублей.

Следствие завершилось в октябре 2022-го, в настоящее время дело рассматривает Измайловский районный суд. В последний раз мера пресечения в виде содержания под стражей продлевалась до 9 ноября 2023 года.

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Источник — фото московских судов общей юрисдикции
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