В Пензе осудили бывшего сотрудника управления Росрыболовства

26.06.2025 | 19:44

В Пензе вынесли приговор экс-сотруднику управления Росрыболовства и 58-летнему жителю областного центра. Их судили за взятку и мошенничество.

С апреля 2021 года по ноябрь 2022-го государственный инспектор брал деньги с рыбаков за то, что предупреждал их о рейдах на водоемах и не привлекал к ответственности за использование запрещенных орудий лова. В общей сложности он получил 60 000 рублей.

Деньги служащему передавал пензенец, выступавший в роли посредника. В 2023 году мужчина обманул одного из рыбаков и присвоил себе 30 000 рублей вместо того, чтобы донести их до адресата.

«Приговором суда бывшему государственному инспектору назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима», - сообщила старший помощник руководителя областного СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Посредник получил 3 года и 1 месяц лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.