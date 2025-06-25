В Заречном мужчина обокрал жилье соседа, подумав, что тот умер

25.06.2025 | 18:23

В Заречном 63-летний местный житель обокрал соседа по коммунальной квартире, поверив слухам, что тот умер. Он решил, что имущество не должно простаивать.

В октябре 2024 года сосед мужчины отбывал наказание в тюрьме, и до зареченца дошла информация о его смерти.

Горожанин взял отвертку и открыл дверь в комнату «покойника». Он забрал оттуда микроволновку и двуспальную кровать с матрасом, поставив на ее место свой старый диван.

Сосед оказался жив и, когда увидел по возвращении домой, что произошло, обратился в полицию.

На вора, который имел еще не погашенную судимость, завели уголовное дело. Он признал вину и попросил о мягком наказании.

Мужчину приговорили к 2 годам лишения свободы. Он проведет их в исправительной колонии строгого режима, сообщили в Зареченском городском суде.