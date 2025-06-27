Житель Бессоновского района захотел развестись и получил удар ножом

27.06.2025 | 15:43

Суд вынес приговор 30-летней жительнице Бессоновского района, которая ударила мужа ножом после слов о другой женщине и желании развестись.

Вечером 27 марта супруги находились дома на кухне и поругались. Муж оскорбил женщину, заявил, что любит другую и хочет расторгнуть брак. Он не придал значения тому, что в руках у жены был нож: она собиралась нарезать колбасу детям на завтрак.

Женщина разозлилась, но супруг не успокоился и продолжил провоцировать. Она окончательно вышла из себя и ударила его ножом в спину, повредив, как позже выяснилось, легкое.

«Осознав содеянное, испугавшись за жизнь мужа, женщина вызвала скорую помощь и до приезда медицинских работников оказывала первую помощь. Приехавшим сотрудникам правоохранительных органов она рассказала об обстоятельствах произошедшего, написала явку с повинной, выдала нож, которым нанесла ранение супругу», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

Суд приговорил жительницу Бессоновского района к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Гражданские иски по уголовному делу не заявлялись, добавила Елена Листарова.