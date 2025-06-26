В Пензе забывшая о сыне мать не сумела смягчить наказание

39-летнюю жительницу Пензы отправили в колонию-поселение за неуплату алиментов сыну 2008 года рождения.
Ребенок жил отдельно от пензячки с бабушкой-опекуном и не видел алиментов от матери. Та игнорировала решение суда и задолжала сыну 729 187 рублей.
«За неисполнение обязанностей по уплате алиментов женщина уже привлекалась к уголовной ответственности», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.
Свою вину нерадивая мать признала. Суд лишил ее свободы на 4 месяца. Наказание показалось пензячке суровым, ее представитель подал апелляцию.
В жалобе женщина попросила не лишать ее свободы, поскольку на ее иждивении находится еще дочь 2016 года рождения.
Но решение оставили без изменения, а апелляцию пензячки - без удовлетворения.
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