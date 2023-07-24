Наблюдатели рассказали об отсутствии жалоб от Ивана Белозерцева

24.07.2023 | 20:31

В свете ухудшения состояния здоровья одного из фигурантов уголовного дела бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, Бориса Шпигеля, встал вопрос о том, как чувствует себя сам экс-глава региона.

«Со стороны Ивана Белозерцева жалоб и обращений в Общественную наблюдательную комиссию Москвы не поступало. Периодически комиссия его посещает, во время посещений жалоб на состояние здоровья не было», - рассказала «ПензаИнформ» заместитель председателя ОНК Ольга Дружинина.

В самом начале уголовного преследования, в апреле 2021-го, защита указала на проблемы со здоровьем у Ивана Белозерцева. Это был один из доводов при рассмотрении жалобы на заключение его под стражу.

По данным ТАСС, адвокат Алексей Шуварин тогда заявил, что из-за этих проблем экс-чиновнику нельзя находиться в СИЗО.

«У Белозерцева диагностирована хроническая гипертония, ему прописаны препараты и постоянный контроль артериального давления, что невозможно в условиях СИЗО. Если он продолжит содержаться в СИЗО, это негативно скажется на его здоровье», - объяснил он.

Однако на судью это не подействовало - вот уже более двух лет Иван Белозерцев содержится под стражей в СИЗО «Матросская тишина». Его обвиняют в получении взятки за покровительство компании «БИОТЭК» при заключении государственных контрактов на поставку лекарств в медицинские учреждения.