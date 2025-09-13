Криминал

Пензенец, организовавший оружейную мастерскую, избежал тюрьмы

В Пензе вынесли приговор 58-летнему местному жителю, которого обвинили в незаконном изготовлении оружия.

Мужчина организовал кустарную подпольную мастерскую. Ее обнаружили сотрудники регионального УФСБ.

При обыске правоохранители изъяли нарезное огнестрельное оружие, изготовленное на базе сигнального пистолета, нарезной ствол к пистолету Макарова, 18 снаряженных патронов калибра 9×18 мм, комплект оболочных пуль и гильз к пистолету Макарова (100 штук), 58 снаряженных светошумовых патронов.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему 4 года условного лишения свободы с 3-летним испытательным сроком. Также пензенец обязан выплатить штраф - 100 000 рублей, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Ранее в Пензе возбудили уголовное дело в отношении 29-летнего горожанина, у которого было хобби переделывать и продавать оружие. Запрещенное нашли в гараже и на территории у дома мужчины.

Источник — фото УФСБ
