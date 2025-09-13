Часть улицы Терновского останется без шумозащитных экранов

Жители Пензы просят установить шумозащитные экраны на участке улицы Терновского от Терновского моста до Токарной (в сторону центра).
По мнению горожан, отсутствие конструкций нарушает градостроительные нормы. «Вопрос: когда данное нарушение будет устранено?» - поинтересовался в телеграм-канале ЦУР пензенец.
На обращение отреагировал представитель управления ЖКХ города.
«Установка экранов на участке улицы Терновского от Терновского моста до улицы Токарной в этом году не планируется», - сообщил он.
Сейчас шумозащитные конструкции заменяют на участке от пересечения с Ростовской в сторону Центральной. Их демонтировали еще в июле, работу предполагали завершить до конца лета, но выполнить задуманное не получилось. Местные жители жалуются властям на шум от дороги.
Сейчас срок замены перенесли на осень. Причина задержки не объясняется.
