Часть улицы Терновского останется без шумозащитных экранов

13.09.2025 | 14:18

Жители Пензы просят установить шумозащитные экраны на участке улицы Терновского от Терновского моста до Токарной (в сторону центра).

По мнению горожан, отсутствие конструкций нарушает градостроительные нормы. «Вопрос: когда данное нарушение будет устранено?» - поинтересовался в телеграм-канале ЦУР пензенец.

На обращение отреагировал представитель управления ЖКХ города.

«Установка экранов на участке улицы Терновского от Терновского моста до улицы Токарной в этом году не планируется», - сообщил он.

Сейчас шумозащитные конструкции заменяют на участке от пересечения с Ростовской в сторону Центральной. Их демонтировали еще в июле, работу предполагали завершить до конца лета, но выполнить задуманное не получилось. Местные жители жалуются властям на шум от дороги.

Сейчас срок замены перенесли на осень. Причина задержки не объясняется.