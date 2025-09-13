Общество

Часть улицы Терновского останется без шумозащитных экранов

Печать
Telegram

Жители Пензы просят установить шумозащитные экраны на участке улицы Терновского от Терновского моста до Токарной (в сторону центра).

По мнению горожан, отсутствие конструкций нарушает градостроительные нормы. «Вопрос: когда данное нарушение будет устранено?» - поинтересовался в телеграм-канале ЦУР пензенец.

На обращение отреагировал представитель управления ЖКХ города.

«Установка экранов на участке улицы Терновского от Терновского моста до улицы Токарной в этом году не планируется», - сообщил он.

Сейчас шумозащитные конструкции заменяют на участке от пересечения с Ростовской в сторону Центральной. Их демонтировали еще в июле, работу предполагали завершить до конца лета, но выполнить задуманное не получилось. Местные жители жалуются властям на шум от дороги.

Сейчас срок замены перенесли на осень. Причина задержки не объясняется.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте