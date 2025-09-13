В Кузнецке вынесли приговор женщине, выдумавшей ребенка

13.09.2025 | 15:05

В Кузнецке перед судом предстала 49-летняя жительница Кировской области. Женщина пошла на мошенничество ради выплат.

В феврале 2022 года в Москве она приобрела фиктивные справки о родах в домашних условиях, предъявила их в отделении ЗАГС в столице и получила свидетельство о рождении ребенка.

Далее злоумышленница оформила сертификат на материнский капитал и вложила деньги в покупку земельного участка в Башкортостане якобы для строительства дома. Стоимость недвижимости составила более 586 000 рублей.

«Также на основании подложных документов в Пензенской области и Республике Чувашии она оформила несколько видов мер социальной поддержки (ежемесячное пособие на ребенка, ежемесячное пособие на обеспечение питанием детей в возрасте до 3 лет и иные)», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

Ущерб, причиненный лжематерью государственному бюджету, превысил 760 000 рублей.

Свою вину женщина полностью признала. Ее приговорили к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы условно с испытательным сроком в 2,5 года. Также подсудимая должна будет возместить причиненный государству ущерб.