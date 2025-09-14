Сетевое издание|18+|Воскресенье|14 сен 2025|22:01
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+19oC
+20oC
Завтра | Ясно |

Общество

Строительство водопровода в районе Ново-Казанской: подрядчик найден

Печать
Telegram

В Пензе нашли подрядчика на строительство магистрального водопровода в районе ул. Ново-Казанской. Контракт подписан, сообщил глава города Олег Денисов.

Водопровод должны проложить от Стрельбищенской, 15/1, до Измайлова, 65. Протяженность нового отрезка составит около 440 метров. Срок - до 15 декабря.

Строительство водопровода в районе Ново-Казанской: подрядчик найден

Прежде всего подрядчику нужно разработать проект и определить способ прокладки труб.

«Компания надежная. Уверен, что со своей задачей справится», - отметил глава Пензы.

Цена контракта составила 90 млн 289 тыс. 940 рублей. Ранее сообщалось, что на проектирование предусмотрено 3 млн 865 тыс. 160, на строительство - 86 млн 424 тыс. 780.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото № 2 из тг-канала Олега Денисова
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте