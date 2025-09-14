Строительство водопровода в районе Ново-Казанской: подрядчик найден

14.09.2025 | 12:59

В Пензе нашли подрядчика на строительство магистрального водопровода в районе ул. Ново-Казанской. Контракт подписан, сообщил глава города Олег Денисов.

Водопровод должны проложить от Стрельбищенской, 15/1, до Измайлова, 65. Протяженность нового отрезка составит около 440 метров. Срок - до 15 декабря.

Прежде всего подрядчику нужно разработать проект и определить способ прокладки труб.

«Компания надежная. Уверен, что со своей задачей справится», - отметил глава Пензы.

Цена контракта составила 90 млн 289 тыс. 940 рублей. Ранее сообщалось, что на проектирование предусмотрено 3 млн 865 тыс. 160, на строительство - 86 млн 424 тыс. 780.