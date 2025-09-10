В Пензе женщина умерла после жестокого избиения

10.09.2025 | 19:39

45-летний житель Пензы ответит за смерть своей знакомой. После застолья с ним она попала в больницу и умерла.

Трагедия случилась 17 июня в доме на ул. Калинина/Красной Горке. Мужчина, ранее судимый, выпивал в квартире вместе с женщиной, и между ними разгорелся конфликт.

Пензенец начал избивать знакомую руками и подручными предметами. Множественные удары пришлись по голове и телу.

«На следующий день женщина скончалась в больнице от полученной травмы головы», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

На горожанина завели уголовное дело. Во время предварительного следствия он находился под стражей. Дальнейшую его участь определит суд.