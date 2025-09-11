Кафе на Аустрина закрыли из-за антисанитарии

11.09.2025 | 11:05

В Пензе закрыли кафе «Узбекская кухня» на улице Аустрина. Как показала проверка, в заведении не соблюдали санитарно-эпидемиологические требования.

Всего было выявлено 10 нарушений. Они создавали реальную угрозу жизни и здоровью посетителей.

Владельца кафе признали виновным в административном правонарушении. Деятельность заведения приостановили на 11 суток.

«Соответствующий исполнительный документ поступил в Октябрьское районное отделение судебных приставов Пензы. Сразу же после возбуждения исполнительного производства сотрудники осуществили выезд по месту нахождения заведения», - рассказали в УФССП РФ по Пензенской области.

Приставы опечатали двери кафе. Сохранность пломб будут регулярно проверять.